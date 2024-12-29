شهادة ميلاد جديدة لماجد المهندس في ليلته بموسم الرياض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: في واحدة من اجمل واقوى حفلات "موسم الرياض" الخامس، الذي يقام برعاية الهيئة العامة للترفيه التي يترأسها المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ ، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى".

كتب "برنس الغناء" ماجد المهندس لنفسه شهادة ميلاد فنية جديدة اكدت مع نهاية 2024 وقرب بداية عام 2025 مكانته واحدا في طليعة نجوم الغناء السعودي والعربي، بشهادة التفاعل الجماهيري الغفير الذي ملئ مسرح "محمد عبده أرينا" في حفل "مكتمل العدد" ، مكملا "صوت الحب" بصوته وإحساسه، مثلث هرم النجاح الغنائي (الطرب والشجن والتفاعل الجماهيري) في ليلة موسيقية استثنائية لن تنسى.

حتى أن ماجد المهندس بعد نزوله من المسرح وعند مغادرته المكان، صرح قائلا:" الجلسة كانت تجنن ، والجمهور كان خطير.. واعتبرها من اجمل حفلات حياتي".



اما الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى، فعلق :" الجلسة ممتازه، وماجد ما شاء الله كان رائعا وغنى اكثر من ثلاث ساعات وأطرب الجميع .. والجمهور غادر وهو في قمة السعادة ".

وكان ماجد وأ. سالم قد التقيا مع اهل الإعلام والسوشيال ميديا قبل أن يبدأ "البرنس" ليلته الغنائية، وفي اجاباته على الصحفيين ومراسلي القنوات، اشاد ماجد بالنهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة بمختلف الجوانب في عهد القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز (رعاه الله)، وولي عهده الامين امير الشباب محمد بن سلمان (حفظه الله)، متوجها ايضا بالشكر للمستشار تركي آل الشيخ على كل ما يقدمة من ابداع في مجال صناعة الترفيه والموسيقى، ومباركا للجمهور السعودي والخليجي والعربي على الإنجاز الهام بفوز المملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم الحدث الكروي الكبير كأس العالم "مونديال 2034".

من جهة اخرى، كشف المهندس عن جديده "ميني البوم" مع شركته روتانا سيصدر خلال ايام ويتضمن اربع اغاني جميعها من كلمات الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، اما نصيب الالحان فيه هي لكل من: صادق الشاعر (3 اغاني) وواحدة من الحان احمد الهرمي.

وجاءت الجلسة على فقرتين غنائيتين تخللتهما استراحة قصيرة، قدم فيهما "صوت الحب" ما يزيد عن 25 اغنية مع فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو السعودي مدحت خميس، فغنى وعزفوا: (يهزك الشوق، تناديك ، هدوء ‎، انا بالقوة نسيت، احبك من الاخر، احبك موت ، على مودك، خذ عيوني ، الدنيا دوارة، جننت قلبي، انا بلياك، الفاتنة، مرماي، عطشان‏‎، على الذكرى، ودعت روحي، على الله، لاجل عينج يا غيدة، ودني لك ، قوس الربابه ، تسيبني وتروح، محلا اللقا ، بين ايديه، بديت اطيب ، ودعت روحي ، علي الله ) وغيرها.

وقد انعكست أجواء الجلسة الحماسية ايجابا على كل من حضرها او تابع نقلها التلفزيوني المباشر عبر منصات وقنوات روتانا بإدارة المخرج احمد الدوغجي، فكانت بامتياز جلسة احتفل فيها "صوت الحب" بالموسيقى والمشاعر .

