سابالينكا تستمتع بمنافسة "باردة" مع شفيونتيك

الرياص - اسماء السيد - بريزبين (أستراليا) : كشفت المصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا أنها ومنافستها الرئيسة البولندية إيغا شفيونتيك طوّرتا علاقة "باردة" خارج الملعب، على النقيض من معاركهما الشرسة داخله.

وفي حديث لها قبل بطولة بريزبين الدولية الافتتاحية لموسم كرة المضرب، قالت اللاعبة البالغة من العمر 26 عاما إنها أرادت التأكد من أن منافَستها مع البولندية المصنفة الثانية عالميا لم تصبح حادة جدا.

وتدرّب الثنائي معا في أبو ظبي الأسبوع الماضي، لتقوم سابالينكا بعد ذلك بنشر مقطع فيديو للتدريب على حسابها الخاص على موقع "تيكتوك".

وقالت البيلاروسية "اعتقدت أنه يتعيّن علينا البقاء معا والاستمتاع بمنافستنا فقط وعدم التعامل بقسوة مع بعضنا البعض".

وأضافت "لذا، طلبت منها (التدرّب معي) وفعلنا ذلك".

وتابعت "كنت أمارس تمارين اللياقة البدنية. وقالت هل يمكنني الانضمام إليكم يا رفاق. قمنا بتصوير ذلك ونشره".

وأكملت "لقد أصبح الأمر أكثر برودة بيننا أيضا. يجب أن أقول إنها شخص لطيف حقا. كان من الممتع التعرّف على بعضنا البعض".

وتستعد سابالينكا للدفاع عن لقبها في بطولة أستراليا المفتوحة بكرة المضرب الشهر المقبل في ملبورن في ظل أجواء حارة في بريزبين، بينما تخوض شفيونتيك بطولة كأس يونايتد للفرق المختلطة في سيدني.

وتوّجت المصنفة الأولى عالميا بالنسختين الأخيرتين في ملبورن بارك، وقد تصبح أول لاعبة تفوز باللقب ثلاث مرات على التوالي منذ السويسرية مارتينا هينغيس في 1997 و1998 و1999.

لكنها أصرت على أنها لم تكن تركّز على هذا الإنجاز "بصراحة، لم يكن لدي فكرة عن ذلك حتى قبل أيام قليلة عندما رأيته على منصة إكس (تويتر سابقا)".

واستطردت "أعني، إنه لأمر رائع تحقيق مثل هذا الهدف المذهل، وهو حلم العديد من اللاعبين الشباب. لكن، مجددا، أعتقد أنه من الأفضل أن أركّز على نفسي. إذا تمكنت من تقديم أفضل ما لدي، فأنا أعلم أنه بإمكاني تحقيق ذلك".