شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للتأمين: توفير تغطية تأمينية لطلاب المدارس ضد الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الاتحاد على أتم استعداد لدعم مشروع التأمين على طلاب المدارس والذى سبق وتقدم به الاتحاد لوزارة التربية والتعليم، وذلك لتوفير تغطية تأمينية ضد مخاطر الحوادث والوفاة للطلاب، الأمرالذى ينعكس بدوره على جودة العملية التعليمية، وذلك من خلال توفير الحماية لأبنائنا الطلاب .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاتحاد يعمل على تعزيز الشمول التأميني والوصول إلى الفئات التى لا تصل إليها الخدمات التأمينية التقليدية، بما فى ذلك طلاب المدارس، كما تم وضع خطة استراتيجية تضمن توافر منتجات تأمينية جديدة بما فيها المنتجات الخاصة بالتأمين على طلاب المدارس بحيث تكون هذه المنتجات تتميز بالسهولة فى الوصول اليها فضلا عن الجهود التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، حتى صدر قانون التأمين الموحد فى يوليو 2024،، الذى يهدف إلى تنظيم صناعة التأمين فى مصر، وتوسيع نطاق الشمول التأمينى ليشمل فئات جديدة، بما فى ذلك الطلاب

ولفت الزهيرى إلى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين التأمين الصحى الشامل والاتحاد المصرى للتأمين، بهدف تحقيق التكامل مع شركات التأمين وتوفير شبكة قوية من مقدمى خدمات الرعاية الصحية، مما يسهم فى تقديم خدمات تأمينية أفضل وسينعكس هذا ايضا على طلاب المدارس.

ومن خلال هذه الجهود، يسعى الاتحاد المصرى للتأمين إلى توفير تغطية تأمينية شاملة لطلاب المدارس، بما يضمن لهم الرعاية الصحية والحماية اللازمة.، مع التركيز على أن تكون هذه المنتجات بسيطة وسهلة التوزيع عبر قنوات متعددة، بهدف الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وسبق وان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ورفع مستوى عناصر العملية التعليمية من طلاب ومعلمين، والاستمرار فى جهود التحول الرقمى وتعزيز المكون التكنولوجى بالعملية التعليمية، بما يساهم فى بناء مستقبل أفضل للوطن، وإعداد أجيال مؤهلة تأهيلاً متميزًا فى كافة المجالات، وجاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الإجراءات المُتخذة من جانب الحكومة للتغلب على التحديات التى تواجه العملية التعليمية، وذلك فى إطار الأهداف التى وضعتها الدولة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، حيث تم استعراض برامج الحكومة لزيادة أعداد الفصول بشكل ملموس وخفض الكثافة الطلابية فى المنظومة التعليمية، وكذا الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة العجز فى أعداد المعلمين.