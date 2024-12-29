شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الحديد اليوم الأحد 29 -12-2024 وأهم أسباب استقراره والان مع تفاصيل الخبر

تؤثر أسعار الطاقة مثل أسعار الغاز والكهرباء، بشكل كبير على تكاليف الإنتاج وبالتالي على الأسعار النهائية لمنتجات الحديد ، بجانب تأثير التغيرات في الاقتصاد الكلي، مثل معدلات التضخم والسياسات النقدية، على أسعار الحديد والصلب.

واستقر سعر الحديد اليوم الاحد 28 -12-2024 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38500 للطن ويصل لأكثر من 40 الف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية ،وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية .

يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء ، ويحرض الجميع سواء الشركات او الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية ، حيث سجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم الاحد 29 ديسمبر 2024

سعر حديد عز 38800 جنيه

سعر حديد بشاي 38600 جنيه

سعر حديد المصريين 38500 جنيه

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة .