السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف، حائل ، الحدود الشمالية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك الخليج 365، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة تشكل السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض ، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة تتحول ليلاً إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

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