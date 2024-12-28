السعودية تصدم العراق بثلاثية وتتأهل لنصف نهائي خليجي 26

فاز منتخب السعودية على نظيره العراقي حامل اللقب بنتيجة 3-1 اليوم السبت، ليخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي خليجي 26.

وانتزع الأخضر السعودي وصافة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوزين، خلف منتخب البحرين المتصدر بالمواجهات المباشرة، فيما ودع البطل أسود الرافدين كأس الخليج وله 3 نقاط فقط.

وتلتقي السعودية مع عمان في الدور نصف النهائي الثاني يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ31 ديسمبر 2024.

إيقاع متوسط وجدل تحكيمي

شهد الشوط الأول إيقاعاً متوسطاً من الجانبين مع محاولة منتخب العراق مباغتة الأخضر السعودي ببعض المحاولات الخاطفة.

وسدد أيمن حسين كرة فوق مرمى محمد العويس في الدقيقة 30، فيما تفوق علي البليهي نجم دفاع الهلال في الصراعات الثنائية أمام حسين في بعض الهجمات الخطرة.

وطالب منتخب السعودية بركلة جزاء لصالح مصعب الجوير في الدقيقة 13 بعدما سدد كرة قريبة لمرمى جلال حسن، قبل تدخل المدافع مناف يونس في لقطة أثارت جدلاً، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب في نهاية الأمر.

إثارة بعد الاستراحة

شهد النصف الأول من الشوط الثاني إثارة كبيرة، فعلى إثر العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، أقر حكم المباراة ركلة جزاء لصالح السعودية، حولها القائد سالم الدوسري بنجاح في الدقيقة 56.

وسجل بذلك الدوسري هدفه الأول في النسخة الحالية، والثاني له في تاريخ البطولة، كما أن هذا الهدف الثالث للسعودية من ركلة جزاء في خليجي 26 بعد التسجيل بالطريقة ذاتها في أول جولتين ضد البحرين واليمن.

ورد أسود الرافدين بقوة، بعدما تمكن مهند علي “ميمي” من هز شباك العويس بهدف جميل بعدما رواغ البليهي وسدد كرة أرضية في الزاوية الصعبة.

انحصر بعد ذلك اللعب في وسط الملعب، قبل أن يفجر البديل عبد الله الحمدان مدرجات استاد جابر الدولي بتسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد تسديدة يسارية في القائم البعيد في الدقيقة 81.

ومن تمريرة ذكية من الدوسري، سجل الحمدان هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث للأخضر في الدقيقة 85.

الشرق