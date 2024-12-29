تكنولوجيا: تسريب يكشف خطط Vivo لإطلاق هواتفها الذكية لعام 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Vivo خلال عام 2024 مجموعة من الهواتف الذكية المميزة، شملت الطرازات متوسطة المدى مثل V40 والطرازات الرائدة مثل X200 Pro. لكن الآن، ظهر تسريب جديد يكشف عن خارطة الطريق المحتملة لمنتجات الشركة في عام 2025.

وبحسب المصدر Digital Chat Station، المعروف بمصداقيته العالية، من المتوقع أن تطلق Vivo هاتف X200 Ultra في مارس أو أبريل 2025.

يُعتبر هذا الهاتف نموذجًا متميزًا يتفوق على X200 Pro، وقد يتم تجهيزه بمعالج Snapdragon 8 Elite مع تحسينات كبيرة في الكاميرا مقارنة بالطراز Pro. كما يشير التسريب إلى احتمالية إطلاق سلسلة X200s كنسخة محدثة من X200 في منتصف العام، وهو نهج مشابه لما حدث مع سلسلة X100s بعد إطلاق X100 Ultra.

بالإضافة إلى ذلك، يكشف التسريب عن نية Vivo إطلاق هاتف قابل للطي جديد يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite. من المتوقع أن يُطلق عليه اسم X Fold 4 أو X Fold 4 Pro. ورغم أن سلسلة X Fold 3 تم إطلاقها في مارس 2024، فإن التسريب يشير إلى أن X Fold 4 قد يتم الإعلان عنه في يونيو أو يوليو 2025.

أما بالنسبة للفئات السعرية المتوسطة، فتخطط Vivo لإطلاق هواتف ذكية مزودة بمعالج Dimensity 9400، وهو ما سيُعزز تنافسها في هذه الشريحة. كما يُتوقع أن تقدم الشركة جهازًا لوحيًا يعمل بالمعالج نفسه خلال عام 2025.

يبدو أن Vivo تسعى في العام القادم لتوسيع محفظة منتجاتها بشكل استراتيجي، لتشمل مختلف الفئات السعرية مع التركيز على الابتكار في الفئة العليا.

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