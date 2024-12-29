شكرا لمتابعة خبر عن أحمد الشرع: السعودية تسعى لاستقرار سوريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أن المملكة العربية السعودية تسعى لتحقيق الاستقرار في سوريا ولها دور كبير في مستقبلها.

وأكد أحمد الشرع، أنهم يتطلعون لدستور يستمر لأطول مدة ممكنة، مشيرًا إلى أن هذا عمل شاق ويطول، وأضاف:”سندير المرحلة بعقلية الدولة”.

وقال الشرع: “سوريا اليوم في مرحلة إعادة بناء القانون، وأن تجربة إدلب لا تصلح لسوريا كاملة ولكنها نواة”، لافتًا إلى أن شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد، كما أنه ليس هناك قلق في الداخل السوري فالسوريون متعايشون.