السعودية تعزّي كوريا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب

بدائل سعودية مقترحة لطائرة F-35 في ظل حرص السعودية على الحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية، وهي من الطائرات الشبحية الأكثر تقدمًا في العالم، أفادت تقارير حديثة أن... أبها: محمد الفهيد أبها: محمد الفهيد 27 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 جمادى الآخرة 1446 هـ إسرائيل تتمسك باستهداف المستشفيات في تصعيد غير مسبوق، توسّع العدوان الإسرائيلي من شوارع غزة المحاصرة إلى أجواء اليمن، مستهدفًا المنشآت الصحية والبنية التحتية... أبها: أبها: دوت الخليج 27 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 جمادى الآخرة 1446 هـ قافلة أمل في خضم النزاع وسط أجواء من الصراع الدامي في السودان، وصلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة جبل أولياء، جنوب الخرطوم، منذ اندلاع القتال قبل 20... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 جمادى الآخرة 1446 هـ مظاهرات سورية للوحدة وكشف مصير المفقودين شهدت مدن عدة، بما في ذلك دمشق وحماة ودرعا وحمص، خروج مظاهرات حاشدة دعت إلى الوحدة الوطنية، ورفض الانقسامات الطائفية. وحمل... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 جمادى الآخرة 1446 هـ ترمب يصعّد حربه ضد الهجرة والمكسيك تسعى للحماية في ظل تصاعد السياسات الأمريكية الصارمة تجاه المهاجرين، تسعى المكسيك لاتخاذ تدابير مبتكرة لحماية مواطنيها من تداعيات حملة الترحيل... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 جمادى الآخرة 1446 هـ بوتين يعتذر عن حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية اعتذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الأذربيجاني عما وصفه بـ«الحادث المأساوي» الذي أعقب تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في... موسكو: الوكالات موسكو: الوكالات 27 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 جمادى الآخرة 1446 هـ القوات الأوكرانية تتخلى عن حلم الاستيلاء على كورسك بعد خمسة أشهر من محاولات السيطرة على كورسك، تواجه القوات الأوكرانية تحديات كبيرة تتضمن خسائر فادحة، وصعوبات لوجستية، وانخفاضًا في... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 27 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 جمادى الآخرة 1446 هـ

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