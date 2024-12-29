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السعودية تعزّي كوريا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب

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بدائل سعودية مقترحة لطائرة F-35

في ظل حرص على الحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية، وهي من الطائرات الشبحية الأكثر تقدمًا في العالم، أفادت تقارير حديثة أن...

5614c4f355.jpgأبها: محمد الفهيد
889580bdc9.jpg27 جمادى الآخرة 1446 هـ

إسرائيل تتمسك باستهداف المستشفيات

في تصعيد غير مسبوق، توسّع العدوان الإسرائيلي من شوارع غزة المحاصرة إلى أجواء اليمن، مستهدفًا المنشآت الصحية والبنية التحتية...

icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1446 هـ

قافلة أمل في خضم النزاع

وسط أجواء من الصراع الدامي في السودان، وصلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة جبل أولياء، جنوب الخرطوم، منذ اندلاع القتال قبل 20...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1446 هـ

مظاهرات سورية للوحدة وكشف مصير المفقودين

شهدت مدن عدة، بما في ذلك دمشق وحماة ودرعا وحمص، خروج مظاهرات حاشدة دعت إلى الوحدة الوطنية، ورفض الانقسامات الطائفية. وحمل...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1446 هـ
FILE - Newly-sworn in President Claudia Sheinbaum addresses supporters in the Zócalo, Mexico City's main square, on Oct. 1, 2024. (AP Photo/Fernando Llano, File)

ترمب يصعّد حربه ضد الهجرة والمكسيك تسعى للحماية

في ظل تصاعد السياسات الأمريكية الصارمة تجاه المهاجرين، تسعى المكسيك لاتخاذ تدابير مبتكرة لحماية مواطنيها من تداعيات حملة الترحيل...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1446 هـ

بوتين يعتذر عن حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية

اعتذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الأذربيجاني عما وصفه بـ«الحادث المأساوي» الذي أعقب تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في...

icon-byline.pngموسكو: الوكالات
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1446 هـ

القوات الأوكرانية تتخلى عن حلم الاستيلاء على كورسك

بعد خمسة أشهر من محاولات السيطرة على كورسك، تواجه القوات الأوكرانية تحديات كبيرة تتضمن خسائر فادحة، وصعوبات لوجستية، وانخفاضًا في...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج
icon-clock.png27 جمادى الآخرة 1446 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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