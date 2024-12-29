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بدائل سعودية مقترحة لطائرة F-35
في ظل حرص السعودية على الحصول على مقاتلات F-35 الأمريكية، وهي من الطائرات الشبحية الأكثر تقدمًا في العالم، أفادت تقارير حديثة أن...
إسرائيل تتمسك باستهداف المستشفيات
في تصعيد غير مسبوق، توسّع العدوان الإسرائيلي من شوارع غزة المحاصرة إلى أجواء اليمن، مستهدفًا المنشآت الصحية والبنية التحتية...
قافلة أمل في خضم النزاع
وسط أجواء من الصراع الدامي في السودان، وصلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى منطقة جبل أولياء، جنوب الخرطوم، منذ اندلاع القتال قبل 20...
مظاهرات سورية للوحدة وكشف مصير المفقودين
شهدت مدن عدة، بما في ذلك دمشق وحماة ودرعا وحمص، خروج مظاهرات حاشدة دعت إلى الوحدة الوطنية، ورفض الانقسامات الطائفية. وحمل...
ترمب يصعّد حربه ضد الهجرة والمكسيك تسعى للحماية
في ظل تصاعد السياسات الأمريكية الصارمة تجاه المهاجرين، تسعى المكسيك لاتخاذ تدابير مبتكرة لحماية مواطنيها من تداعيات حملة الترحيل...
بوتين يعتذر عن حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية
اعتذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لنظيره الأذربيجاني عما وصفه بـ«الحادث المأساوي» الذي أعقب تحطم طائرة ركاب أذربيجانية في...
القوات الأوكرانية تتخلى عن حلم الاستيلاء على كورسك
بعد خمسة أشهر من محاولات السيطرة على كورسك، تواجه القوات الأوكرانية تحديات كبيرة تتضمن خسائر فادحة، وصعوبات لوجستية، وانخفاضًا في...
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعزّي كوريا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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