شركة "جيجو" تعتذر عن كارثة الطائرة وتتعهد بالمساعدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة "جيجو إير" الكورية الجنوبية للطيران، اليوم الأحد، أنها لن تدخر وسعاً للاستجابة لحادث تحطم طائرتها التي كانت تقل على متنها 181 شخصاً، وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن أولويتها القصوى هي دعم أسر الضحايا.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الرئيس التنفيذي لشركة "جيجو إير"، كيم إي-بيه، قوله في بيان: "نعرب عن أعمق تعازينا واعتذاراتنا للركاب الذين فقدوا أرواحهم في الحادث وللأسر المفجوعة".

ويأتي البيان بعد تحطم الطائرة التي انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها، ثم اصطدمت بسياج في مطار موأن الدولي ببلدة موأن، على بعد نحو 288 كيلومتراً جنوب غرب سول.

وأفادت سلطات مكافحة الحرائق بأنها تفترض وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة، باستثناء شخصين، تم إنقاذهما بالفعل.

وقال كيم: "في الوقت الحالي، لم يتم تحديد السبب الدقيق للحادث بعد، وعلينا انتظار التحقيق الرسمي من قبل الوكالات الحكومية"، مضيفاً: "بغض النظر عن السبب، أتحمل المسؤولية الكاملة بصفتي الرئيس التنفيذي".

ووقع الحادث في مطار موأن الدولي، وكان على متن الطائرة 181 شخصاً، بينهم ستة من أفراد الطاقم.