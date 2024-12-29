السفير عماد عدوي يكشف عن تعاون كبير مع جهاز التمثيل التجاري المصري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

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كشف السفير عماد عدوي – سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية عن جهود تبذلها السفارة بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتعزيز وتنشيط حركة الاستثمار والتجارة بين السودان ومصر من خلال تنظيم ورش عمل تجمع ممثلين لقطاع الاعمال في البلدين للتنوير بفرص ومجالات الاستثمار والتجارة الواعدة بين البلدين.
واستعرض السفير عدوي خلال التنوير الصحفي الذي نظمته السفارة الخميس، فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين، مؤكدا التزام السفارة بموجهات الدولة فيما يتعلق بالتنوير بفرص ومجالات الاستثمار المتاحة والآفاق المستقبلية للتجارة بين البلدين، سيما وان السودان يستشرف مرحلة إعمار ما بعد الحرب، مشيرا إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية المستمرة بين البلدين وفي مقدمتها الربط السككي والكهربائي، بجانب مشاريع جديدة داعمة لمناخ الاستثمار في الفترة القادمة أهمها إنشاء المناطق اللوجستية.
وأوضح السفير عدوي جهود البعثة في تعزيز انخراط السودان مع كافة بيوت الخبرة العربية المتميزة في مجال النقل واللوجستيات وفي مقدمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مؤكدا ان السفارة ستعمل على متابعة قرار مجلس وزراء النقل العرب الصادر مؤخرا حول تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بإعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروع إنشاء المناطق اللوجستية بالتنسيق مع حكومة السودان.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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