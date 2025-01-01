وزير الإعلام السوري: نتعهد بالعمل على تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي

أشار وزير الإعلام السوري الجديد محمد العمر، في حديث لوكالة "فرانس برس"، الى أنه "يعمل من أجل بناء إعلام حر"، متعهدا "ضمان حرية التعبير في بلد عانت فيه وسائل الإعلام لعقود من التقييد في ظل حكم عائلة الأسد".

ولفت العمر، الى أننا "نعمل على اعادة بناء إعلام سوري حر يتصف بالموضوعية والمهنية، وعلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير عن الرأي التي كانت مقيدة بشدة في مناطق النظام السابق".