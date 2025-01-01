الجيش الإسرائيلي زعم استهداف مركبة ومستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن "الجيش الإسرائيلي رصد يوم أمس عناصر حزب الله وهم ينقلون وسائل قتالية من مستودع للأسلحة في جنوب لبنان إلى مركبة قريبة"، لافتاً الى أنه "في عملية رصد واستهداف سريعة تمت مهاجمة المركبة ومستودع الأسلحة من الجو لإزالة التهديد".
كذلك زعم أدرعي، أن "الجيش الإسرائيلي يبقى ملتزمًا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ولبنان وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان ليعمل على إزالة أي تهديد ضد دولة ومواطنيها".
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