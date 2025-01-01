قوى الامن عمّمت صورة مفقودة غادرت منزلها الكائن في بلدة مجدليّا ولم تَعُد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة فيوليت ناجي الحدّاد (من مواليد عام 1961، لبنانيّة) التي غادرت منزلها الكائن في بلدة مجدليّا / شارع مار الياس حوالَي السّاعة 6:30 من تاريخ 30-12-2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه

وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر زغرتا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 660015-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات