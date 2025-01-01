دورة بريزبين: نافارو تودّع باكرا وخسارة ديوكوفيتش-كيريوس في الزوجي

الرياص - اسماء السيد - بريزبين (أستراليا) : ودّعت الأميركية إيما نافارو المصنفة ثامنة عالميا باكرا دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب (500 نقطة) بخسارتها أمام الأسترالية كيمبرلي بيريل المشاركة ببطاقة دعوة "وايلد كارد" 5 7 و5 7 الأربعاء، فيما خرج أيضا الثنائي الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالي نيك كيريوس المشارك في الزوجي.

في المباراة الافتتاحية على ملعب بات رافتر أرينا، تفوقت بيريل بصعوبة على نافارو (23 عاما) التي تلقت ضربة موجعة في استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في الثاني عشر من الشهر الحالي.

وقدّمت نافارو أداء رائعا في عام 2024، حيث وصلت إلى أدوار متقدمة في البطولات الأربع الكبرى، بما في ذلك الدور نصف النهائي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

واعتُبرت الأميركية على الورق المرشحة الأبرز للفوز أمام بيريل (26 عاما) التي لم تتمكن من دخول قائمة أفضل 100 لاعبة خلال 10 سنوات من مسيرتها الاحترافية.

وبخلاف ما كان متوقعا، لم تشعر الأسترالية التي تتدرب في مركز كوينزلاند والمصنفة 113 عالميا، بالخوف أمام المصنفة ثانية في الدورة وحصلت على دعم جماهيري كبير.

قالت بيريل التي ستواجه الروسية أناستاسيا بوتابوفا المصنفة 35 في ثمن النهائي إنها تقبلت دور اللاعبة الأضعف "أعتقد أنه في مثل تلك المواقف حيث لا يوجد لديك خيار، عليك فقط أن تخوض التجربة".

وتابعت "كان هذا هو الموقف الذي اتخذته اليوم. أعتقد أن هذا صبّ في مصلحتي، إلى جانب اللعب لساعات طويلة على هذا الملعب".

وفي دورة الرجال الـ250 نقطة، واصل البلغاري غريغور ديميتروف الدفاع عن لقبه بفوزه على الأسترالي ألكسندر فوكيتش المشارك أيضا ببطاقة دعوة 6 2 و7 6 (7 5)، ليبلغ الدور ربع النهائي.

وتمكن المصنف عاشرا عالميا من الفوز بسهولة بالمجموعة الأولى، قبل أن يواجه مقاومة من منافسه في المجموعة الثانية التي حسمها لصالحه أيضا.

قال ديميتروف المتوّج باللقب عامي 2017 و2024 ووصيف البطل عام 2013 "بدأت في استعادة مستواي لكن أعتقد أن هناك الكثير الذي يتعيّن عليّ القيام به. لذا آمل في أن أتمكن مع كل مباراة من تقديم المزيد من الأداء واللعب بشكل أفضل وأفضل".

وسيلعب ديميتروف مع الأسترالي جوردان تومسون أو الأميركي أليكس مايكلسون من أجل مقعد في المربع الذهبي.

في الزوجي، لم يكن النجاح حليف ديوكوفيتش وكيريوس إذ بعد فوزهما الصعب في الدور الأول ودّعا بريزبين بخسارتهما أمام الثنائي المصنف أول النيويلندي مايكل فينوس والكرواتي نيكولا ميكتيتش 2 6 و6 3 و8 10.

ونجح فينوس وميكتيتش في العودة من تأخرهما بثلاث نقاط ليحسما الفوز في شوط كسر التعادل.

قال فينوس "في المواجهة، سددا بعض الضربات المذهلة".

وتابع "بعد التأخر بثلاث نقاط في الشوط الفاصل، وطريقة إرسالهما، لم يكن الأمر يبدو جيدا، ولكن بطريقة أو بأخرى تمكّنا من العودة إلى المباراة".