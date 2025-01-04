شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى في دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة أمام شباب بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض فريق الأهلي للخسارة بهدف نظيف من شباب بلوزداد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، بملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، بمنافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق خاسف نوفل محمد الذي استغل خطأ محمد الشناوي في الإمساك بالكرة وأودعها في الشباك الحمراء.

بهذه النتيجة، يتجمّد رصيد الأهلى عند 7 نقاط ويحتل المركز الأول، فيما يرتفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني، ثم يأتي أورلاندو بايريتس فى المركز اثالث برصيد خمس نقاط، وأخيراً يحتل استاد أبيدجان الإيفواري المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

1 ) الأهلي برصيد 7 نقاط

2 ) شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

3 ) أورلاندو بايريتس برصيد 5 نقاط

4 ) استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة