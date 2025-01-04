شكرا لقرائتكم خبر عن ماجى الحلوانى: حازم إمام هو أمهر لاعب فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ماجي الحلوني، زوجة الراحل حمادة إمام نجم نادي الزمالك السابق، أن حازم إمام أمهر لاعب جاء في تاريخ مصر، مشددة على أنه لا يوجد مثله على الإطلاق.

وقالت في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أحمد رفعت وأبو رجيلة كانا من أقرب الأصدقاء لحمادة إمام، وكنت أحضر المباريات بشكل دائم وأسانده من المدرجات، وحمادة إمام هو من اكتشف طارق يحيى".

وأضافت: "أشكر مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب على مواجهة التحديات الصعبة خلال الفترة الماضية، وتسديد مبالغ طائلة من الغرامات، وأيضا افتتاح متحف نادي الزمالك".