تكنولوجيا: خاتم Circular الذكي الجديد مزود بجهاز تخطيط كهربية القلب (ECG) مُدمج وتصميم أنيق #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر Bodimetrics’ Circul+ لأول مرة في عام 2021، ولكن ما تميز به من ميزات مراقبة القلب افتقر إلى الأناقة، أو حتى الشكل الذي يُشبه الخاتم الحقيقي. أما اليوم في معرض CES 2025، فتكشف Circular عن الجيل الثاني من خاتمها الذي يَعد بمراقبة صحة قلبك مع شكل أنيق ومميز.

تقول Circular أن خاتم Ring 2 يتميز بمُستشعرات مُحسّنة بالإضافة إلى جهاز تخطيط كهربية القلب (ECG)، وعمر بطارية يصل إلى ثمانية أيام، وقاعدة شحن لاسلكي أفضل. وأضافت الشركة أن تطبيقها المُصاحب والذكاء الاصطناعي قد أعيد تصميمهما بالكامل لتقديم “تجربة مستخدم أكثر سهولة ودقة”. كما أن الهيكل مصنوع الآن من التيتانيوم بأربعة ألوان: الذهبي والفضي والأسود والذهبي الوردي.

لا يتمتع هذا الجيل الأخير بالاهتزازات الموجودة في الجيل الأول من خواتم Circular، لكن المؤسس المُشارك للشركة صرّح أن الاهتزازات ستعود في إصدار قادم. في الوقت الحالي، من المُفترض أن تصل خواتم الجيل الثاني إلى المتاجر في فبراير أو مارس 2025، لكن الشركة تقول إنها ستُكلفك 380 دولارًا.

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