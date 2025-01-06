تكنولوجيا: Bosch تكشف عن سرير أطفال ذكي لرصد وتحليل حالة الطفل #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة بوش في معرض CES 2025 عن سرير أطفال ذكي مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي ومُستشعرات تُمكنه من رصد كل ما قد يرغب أي أب أو أم قلقة في معرفته عن نوم طفلهم. لا يزال موعد طرح هذا الجهاز المُبتكر، المُسمى Revol، غير واضح، لكنه سيكون قادر على رصد كم هائل من البيانات.

للوهلة الأولى، قد يبدو Revol شبيهًا بغيره من أسرّة الأطفال الذكية، مثل سرير Snoo الشهير. فهو يتمتع بجدران شبكية ويُمكنه تهدئة الطفل النائم بحركات آلية. لكن على عكس Snoo، الذي يهتز بحركة أفقية، يتحرك Revol عموديًا، حيث ترتفع المرتبة وتنخفض ببطء مثل مصعد صغير.

لكن القوة الحقيقية لهذا السرير تكمن في جهاز مراقبة الأطفال المُدمج الذي يُوفر بثًا مباشرًا بالفيديو للوالدين. يوجد داخل الذراع المُمتد فوق السرير مجموعة من المُستشعرات التي تُرصد كلاً من البيئة المحيطة بالسرير وما يحدث بداخله.

يستخدم Revol مُستشعر رادار بموجات ملليمترية تقول بوش إنه قادر على قياس مُعدل ضربات القلب والتنفس للطفل بدقة. ثم تُرسل هذه البيانات إلى تطبيق على هاتف الوالدين، حيث يُمكنهم عرض الإحصائيات والتقارير الصحية في الوقت الفعلي. كما توجد مُستشعرات لمراقبة البيئة المحيطة بالطفل، بما في ذلك مُستشعرات لدرجة الحرارة والرطوبة، بالإضافة إلى مقياس للجسيمات لقياس جودة الهواء.

ويتمتع Revol أيضًا بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يستخدم الرؤية الحاسوبية لاكتشاف ما إذا كان هناك شيء ما، مثل بطانية أو لعبة محشوة، بالقرب من وجه الطفل، ويُمكنه تنبيه الوالدين إلى الخطر

قد تبدو كل هذه الميزات رائعة بالنسبة لسرير أطفال، لكن على الآباء المُنتظرين ألا يُعلقوا آمالهم على توفر Revol قريبًا. فقد صرح مُمثل لشركة بوش أن الشركة تُخطط لطرح السرير في السوق الصينية أولاً، وأنها تستهدف عام 2026 تقريبًا لطرحه في الولايات المتحدة، مُشيرًا إلى الحاجة إلى الامتثال للقوانين واللوائح الأمريكية.

لا يوجد سعر مُحدد للجهاز حتى الآن، لكن بوش صرحت أنها تأمل في تسعيره بحوالي 1200 دولار. قد يبدو هذا السعر مرتفعًا، لكن الشركة تُخطط لتقديم إضافات اختيارية يُمكنها تحويل السرير إلى طاولة تغيير وحفاضات ومكتب، حتى يتمكن الآباء والأطفال من الاستفادة منه بشكل أكبر.