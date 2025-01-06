تكنولوجيا: جرس الباب بالفيديو الجديد من SwitchBot مزود بشاشة عرض داخلية #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت SwitchBot عن جرس باب فيديو جديد مزود بشاشة عرض داخلية يمكن وضعها بسهولة داخل المنزل. تأتي الشاشة بحجم 4.3 بوصة وتعمل كـ”بوابة” مركزية لمنتجات SwitchBot، مما يتيح لك رؤية من يقف عند باب منزلك، التواصل مع الزوار، والتحكم في قفل الباب الذكي.

تتميز الشاشة بإمكانية توصيلها مباشرة بمنفذ طاقة، مما يتيح تثبيتها على الحائط أو وضعها على الطاولة. كما تحتوي على جرس صوتي بقوة 100 ديسيبل وتتكامل مع جرس الباب الجديد الذي يوفر دقة 2K ورؤية ليلية ملونة.

يوفر جرس الباب زاوية رؤية واسعة تبلغ 165 درجة، بالإضافة إلى تقنية اكتشاف الحركة المعززة بالذكاء الاصطناعي ودعم التكامل مع Amazon Alexa.

يتوفر الجهاز بإصدارين: أحدهما سلكي والآخر يعمل بالبطارية، مع إمكانية شحنه باستخدام USB-C أو لوحة شمسية. إلى جانب ذلك، أعلنت SwitchBot عن ترقية جديدة لقفلها الذكي تحت اسم SwitchBot Lock Ultra، الذي يتوافق مع مركز Matter الخاص بالشركة ويمكن تركيبه بسهولة على الأقفال الموجودة مسبقًا، سواء كانت أقفالًا نقّالة أو مقاومة للكسر.

يحتوي Lock Ultra على بطارية قابلة لإعادة الشحن تدوم حتى تسعة أشهر بشحنة واحدة، مع خيار بطارية ضخمة تدوم حتى 12 شهرًا. يدعم القفل أيضًا بطارية طوارئ مدمجة للعمل في درجات الحرارة الباردة.

ويتيح Lock Ultra فتح الباب بـ16 طريقة مختلفة، مثل بصمة الإصبع، NFC، الأوامر الصوتية عبر Alexa وGoogle Assistant وSiri، أو تطبيق SwitchBot. يمكنه تخزين ما يصل إلى 100 بصمة ويتعرف عليها في غضون 0.3 ثانية فقط. كما يدعم القفل التلقائي لإغلاق الباب في أوقات محددة مسبقًا.

من المتوقع أن تتوفر هذه الأجهزة، بما في ذلك جرس الباب والشاشة الجديدة، مع نهاية الربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن تفاصيل الأسعار حتى الآن.

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