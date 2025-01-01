قداديس وصلوات في عكار استقبالا للعام الجديد

استقبلت عكار العام الجديد بالقداديس والصلوات في عدد من الكنائس، وشددت العظات على "التمنيات بالسلام والامان للبنان، وطالبت بانتخاب رئيس للجمهورية والعمل لنهضة لبنان".

وليلا، سيّر الجيش والقوى والأمنية دوريات وحواجز، وكانت عناصر الدفاع المدني والصليب الاحمر بجهوزية تحسبا لأي طارىء.