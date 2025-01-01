يازجي بقداس السنة الجديدة في دمشق: نسأل الرب أن يعطينا في هذه السنة المقبلة أيام سلام وامان واستقرار

اشار بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، في عظته خلال قداس السنة الجديدة في الكاتدرائية المريمية في دمشق، الى انه "نقيم هذه الصلاة سائلين الرب وشفاعة مريم العذراء ان يعطينا في هذه السنة المقبلة أيام سلام وامان واستقرار خاصة ونحن في هذه المرحلة الجديدة في سوريا".

ولفت الى "اننا نصلي من اجل اولادنا وكل العالم".