تكنولوجيا: Xiaomi Pad 7: إطلاق عالمي مرتقب في يناير 2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن جهاز Xiaomi Pad 7 يقدم مواصفات أكثر تواضعًا مقارنة بسابقه الذي اعتمد على معالج Snapdragon 870. ورغم ذلك، يظل الجهاز متميزًا بشاشة LCD بدقة 3.2K ومعدل تحديث عالي يبلغ 144 هرتز، ما يجعله خيارًا جذابًا في فئته.

تدعم الشاشة أيضًا قلم شاومي الطرف الأول وغطاء لوحة مفاتيح، ومن المتوقع أن تكون هذه الملحقات متاحة مع الإصدار العالمي للجهاز عند طرحه رسميًا. وقد أكدت الشركة تعاونها مع منصة Amazon لإطلاق Pad 7 في السوق الهندية بدءًا من 10 يناير 2025.

لا تزال هناك تساؤلات حول إمكانية ظهور الإصدار Pro من الجهاز في نفس الموعد، خاصة مع الشائعات التي تشير إلى أنه سيأتي بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 المتطور.

من المتوقع أن يأتي جهاز Pad 7 بشاشة بحجم 11.2 بوصة ومعالج Snapdragon 7+ Gen 3، مما يضمن أداءً قويًا. سيعمل الجهاز بنظام HyperOS 2.0 المستند إلى Android 15، مع خيارات تصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

وقد ظهر هذا الجهاز مسبقًا على منصة Geekbench تحت اسم الطراز Xiaomi 2410CRP4CI، مما يعزز التوقعات بشأن أدائه المتطور.

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