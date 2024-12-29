ميرنا وليد - بيروت - مع حلول كل عام جديد، يستعرض لكن موقع الخليج 365 المقابلات الأكثر قر اءة هذا العام الذي نشرت ضمن خانة Mosaic وفي هذا العام هذه هي أكثر 5 مقابلات نالت اهتمامك:
خاص - وسام صليبا: " هذه مشكلة نصوص مسلسلاتنا .
. وكنت أتمنى لو لم يحدث ذلك في دوري في الخائن "
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خاص بالفيديو- جيني إسبر: "أفكر بزيارة معالج نفسي وهذا ما أتمناه من ليلى عبد اللطيف"
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خاص - نجم ستار أكاديمي 5 عبدالله الدوسري يكشف للمرة الأولى حقيقة إعلانه مثليته الجنسية وزواجه من صديقه البريطاني
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خاص - بين نادين الراسي وسيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم ورزان جمّال .. ناهي لحود يختار هذه الفنانة لتجسد شخصية سلوى القطريب
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خاص - جو طراد يعلق على أجور الممثلين الضخمة في المسلسلات المعربة .. وهذا ما كشفت عن حياته في تركيا
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كانت هذه تفاصيل خبر مقابلات " الفن " مع وسام صليبا وجيني إسبر وعبدالله الدويسري الأكثر قراءة لعام 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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