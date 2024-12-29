مقابلات " الفن " مع وسام صليبا وجيني إسبر وعبدالله الدويسري الأكثر قراءة لعام 2024

ميرنا وليد - بيروت - مع حلول كل عام جديد، يستعرض لكن موقع الخليج 365 المقابلات الأكثر قر اءة هذا العام الذي نشرت ضمن خانة Mosaic وفي هذا العام هذه هي أكثر 5 مقابلات نالت اهتمامك:

خاص - وسام صليبا: " هذه مشكلة نصوص مسلسلاتنا .

. وكنت أتمنى لو لم يحدث ذلك في دوري في الخائن "

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خاص بالفيديو- جيني إسبر: "أفكر بزيارة معالج نفسي وهذا ما أتمناه من ليلى عبد اللطيف"

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خاص - نجم ستار أكاديمي 5 عبدالله الدوسري يكشف للمرة الأولى حقيقة إعلانه مثليته الجنسية وزواجه من صديقه البريطاني

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خاص - بين نادين الراسي وسيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم ورزان جمّال .. ناهي لحود يختار هذه الفنانة لتجسد شخصية سلوى القطريب

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خاص - جو طراد يعلق على أجور الممثلين الضخمة في المسلسلات المعربة .. وهذا ما كشفت عن حياته في تركيا

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