تغريم «خليجي» 2000 درهم لتسببه بحادث مروري

عاقبت محكمة المرور في دبي شخصاً من جنسية دولة خليجية بغرامة 2000 درهم لتسببه في حادث مروري بسبب عدم ترك مسافة كافية أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدام السيارة التي يقودها بأخرى أمامه.

ووجهت النيابة العامة في دبي إلى المتهم ارتكاب تهمة المساس بسلامة جسم إنسان بالخطأ، وإتلاف مال مملوك للغير عبارة عن مركبتين تضررتا من الحادث.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم كان يقود سيارته، ونتيجة إهماله لم يترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه، فاصطدمت سيارته بمركبة أخرى، وتسبب في إصابة سائقها. واستندت المحكمة إلى أدلة من بينها تقرير مخطط الحادث، ومحضر جمع الاستدلالات، فيما أنكر المتهم ما نسب إليه لكن التفتت المحكمة عن إنكاره.

صحيفة الامارات اليوم