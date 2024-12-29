شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد سكان شمال العاصمة اليونانية، أثينا، وقوع ثلاثة زلازل خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تسببت في حدوث هزات ملحوظة بسبب عمقها الضحل، رغم أنها كانت ضعيفة من حيث درجة قوتها.

وذكرت صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، بأن الزلزال الأول وقع في الساعة 0322 من صباح اليوم الأحد، بقوة 8ر2 درجة على مقياس ريختر، في ضاحية هالاندري شمالي المدينة، على عمق 7ر5 كيلومتر. زلزال اليونان ثم تبعه زلزالان أضعف في نفس المنطقة، وهما هزة بقوة 1ر2 درجة في الساعة 0447 صباحا، وأخرى بقوة 2ر2 درجة في الساعة 0845 صباحا على عمق كيلومترين.

وأثارت الهزات قلق سكان شمال ووسط أثينا، حيث أعرب الكثير منهم عن مخاوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن تسجيل أي إصابات أو وقوع أضرار.