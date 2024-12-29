بورتسودان.. الائتلاف السوداني ينظم دوره تدريب المدربين حول المهارات الحياتية لليافعين

ينظم الائتلاف السوداني للتعليم للجميع بالشراكة مع يونسيف دوره تدريب المدربين حول المهارات الحياتية لليافعين والمشاركه في تثقيف الاقران لأطفال المساحات الصديقه التابعه للائتلاف السوداني للتعليم للجميع بتمويل من يونيسف.

وقال مستر. ناجي منصور الشافعي المدير العام للائتلاف السوداني للتعليم للجميع في تصريح لسونا ان الهدف من الدورة تدريب المدربين هو تمليك الشباب والشابات اليافعين المعلومات المتقدمة حول مفاهيم حقوق الطفل وحمايته اثناء النزوح والطوارئ اضافه الى رفع الوعي داخل المراكز الايواء باستخدام انشطه جذابه ومشوقه من ضمنها تقنيات الدراما ، الموسيقى ، الرقص ، الرسم للحكايا في عروضهم المختلفه لحمايتهم ضد العنف والعنف القائم علي النوع واكتسابهم ثقتهم بانفسهم.

وقال ان الفئه المستهدفه عدد 32 يافع ويافعة من الذين تم تدريبهم في ورشة المهارات الحياتيه لعدد 210 من 11 مساحات صديقه للاطفال و اليافعين في مراكز الايواء في محلية بورتسودان وعدد 22 ميسرين للمتابعه والاشراف.

واستعرض مستر ناجي برنامج الجلسات الذي يشمل الدراما باستخدام التقنيات الضروريه في تقديم عروض التوعيه وحقوق الطفل وحماية الطفل بالاضافه الى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للاكثر حوجه لمن يحتاجها من الاطفال الاصغر سناً

من جهتها اوضحت أ. ناديه احمد زايد مدرب المدربين الدورة التدريبية ان الدوره التدريبيه تشتمل علي على رفع وعي المشاركين في مجتمعاتهم داخل مراكز الايواء والتركيز على الصوره الايجابيه في ابراز قدراتهم المختلفه اضافه الى تغيير النظره السالبه إليهم في مجتمعاتهم بعدم التوظيف الافضل لمهاراتهم ومعارفهم وقدراتهم اضافه الى تبني مشروعات مستقبليه تتضمن الاستمراريه في تطويرهم الذاتي .

مشيره الى ان المعايير لاختيار اليافعين واليافعات هو اختيار قيادات الاطفال من المساحات الصديقه والذين تم التعرف عليهم من خلال 7 دفعات تم تدريبهم على المهارات الحياتية بالتركيز على ادارة الذات .

بالاضافه الى دور الاطفال الذين يتم اختيارهم لهم مهارات قياديه مثل التأثير على غيرهم من الاطفال واسرهم ومجتمعاتهم ، القدره على التواصل والتعبير عن آرائهم والاستماع للاخرين .

وحول برنامج الدوة قالت أ. ناديه ان اليوم الاول يشمل التعرف على حقوق الطفل وشرح اتفاقية حقوق الطفل الصادره عن الامم المتحده اضافه الى اهمية حقوق الطفل في الاوضاع العاديه وفي حالات الطوارئ .

واستعرضت أ. ناديه ان بقية الايام لبرنامج الدوره يحوي التوعيه والمشاركه المجتمعيه ويشمل برنامج عملي تطبيقي .