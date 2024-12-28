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السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة يرأس اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة ويلتقي وزير الدفاع الوطني التركي

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت اللجنة العسكرية السعودية التركية المشتركة، اجتماعها السادس في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس هيئة الأركان العامة التركية الفريق الأول متين غوراك.

وبحثت اللجنة في اجتماعها الذي عُقد في مقر هيئة الأركان العامة التركية، بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة السعودية والتركية، آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الدفاعي والعسكري، وفرص تعزيزه وتطويره، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، معالي وزير الدفاع الوطني التركي ياشار غولر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون في المجالات الدفاعية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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