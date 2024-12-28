السعودية | تأهّل 9 مشاريع من تعليم جازان للمرحلة النهائيّة لمعرض إبداع للعلوم والهندسة “إبداع 2025”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تأهلت تسعة مشاريع تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان على مستوى المملكة للمرحلة النهائية والختامية لمعرض إبداع للعلوم والهندسة “إبداع 2025م” الذي سيقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2025م.

وأوضحت الإدارة أن المشاريع المتأهلة هي للطلبة إبراهيم أحمد رفاعي من متوسّطة دار التوحيد، وريلان عبدالإله ضايحي من ثانويّة ضمد الثانية، وماريّا على مقري من متوسّطة أجيال المعرفة العالمية ، ولانا عبداللّه أبوطالب من الثانوية الثالثة بأبوعريش، وفجر عبدالرحمن حمزي من ثانوية أجيال المعرفة العالمية ، وغلا عبدالوهاب زيلع من الثانوية الخامسة بجازان، وجيان حسين كيلاني من الثانوية الخامسة بجازان، وجيوان محمد شعبي من ثانوية ابن رشد العالمية، ورسيل على مسمعي من ثانوية أجيال المعرفة العالمية.

وهنأ المدير العام للتعليم بجازان ملهي بن حسن عقدي الطلاب والطالبات على تأهل مشاريعهم متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق مراكز متقدمة في المعرض، مبينًا أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يوفر بيئة تنافسية تسهم في إشباع اهتمام الطلبة من أبناء وبنات الوطن، وتنمي روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية واكتشاف المواهب والملكات العلمية وإكسابهم مهارات البحث العلمي.

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