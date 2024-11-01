التطور الأكثر خطورة.. إيران تستعد لضرب إسرائيل "من العراق"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: أفاد موقع أكسيوس أنه من المتوقع أن تقوم إيران بضرب إسرائيل "قريباً جداً" للمرة الثالثة، على أن يتم تنفيذ الهجوم هذه المرة من العراق باستخدام عدد كبير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية.

وتشير المخابرات الإسرائيلية، وفقاً للتقرير إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، حسبما أفاد موقع أكسيوس يوم الخميس نقلاً عن مصدرين إسرائيليين لم يحددهما.

وقال التقرير إن تنفيذ الهجوم من خلال الميليشيات الموالية لإيران في العراق قد يكون محاولة من جانب طهران لتجنب هجوم إسرائيلي آخر ضد أهداف استراتيجية في إيران.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ، نقلاً عن ثلاثة مصادر إيرانية، أن آية الله علي خامنئي قد أمر بالفعل يوم الاثنين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالاستعداد لضرب إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن قرار خامنئي جاء بعد فحص حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لإنتاج الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي في إيران نتيجة الضربة الانتقامية الإسرائيلية الأسبوع الماضي.