ديوكوفيتش يخطط للاستمرار "لسنوات مقبلة" ويدعو إلى الشفافية في قضايا التنشط

الرياص - اسماء السيد - بريزبين (أستراليا) : أكّد الصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم كرة المضرب أنه يخطط للاستمرار في اللعب "لسنوات مقبلة" مع إضافة المزيد من البطولات إلى جدوله في عام 2025، بينما يسعى لمواجهة الجيل الجديد بقيادة الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراس.

وعاش ديوكوفيتش (37 عاما) المصنف سابعا عالميا راهنا والأول سابقا، موسما مخيبا للآمال بمعاييره في العام الماضي، حيث فشل في الفوز بأي لقب من بطولات الغراند سلام واكتفى بذهبية أولمبياد باريس في الصيف.

وقال الصربي أثناء تحضيره للمشاركة في دورة بريزبين الأسترالية هذا الأسبوع، إنه يريد إعادة تصنيفه "إلى المكان الذي ينبغي أن يكون فيه".

وأضاف "أتطلع إلى بداية جيدة للموسم وإلى المزيد من الاستمرارية في جميع البطولات".

وتابع المتوج بـ24 بطولة كبرى "أخطط للعب المزيد من البطولات هذا العام مقارنة بالموسم الماضي، وآمل أن يرتفع مستواي. آمل أن أفوز بالمزيد من البطولات وأن يرتفع تصنيفي إلى المكان الذي يستحق أن يكون فيه".

ويبدأ ديوكوفيتش موسمه لأول مرة من دون وجود أي من ما يسمى بـ"الأربعة الكبار" على الجانب الآخر من الشبكة، بعد اعتزال الإسباني رافاييل نادال والبريطاني آندي موراي هذا العام، في حين سبقهما السويسري روجيه فيدرر في 2022.

ومع تراجع مستوى هؤلاء النجوم ومن ثم اعتزالهم، برز سينر وألكاراس ليصبحا بطلي الغراند سلام الجديدين.

وأكّد ديوكوفيتش الذي يستهدف اللقب الـ11 في بطولة أستراليا الشهر المقبل ولقب الغراند سلام الـ25 في مسيرته، أنه لا يفكر في الاعتزال على الرغم من بلوغه 38 عاما في أيار/مايو المقبل.

وقال "بالنظر إلى شعوري اليوم، أعتقد أنني ما زلت قادرا على اللعب بقوة لسنوات مقبلة. لكن مدى استمراري في الشعور بالحافز لأن أكمل أمر لا يمكن التنبؤ به".

وأردف "ما زلت أحب هذه الرياضة وما زلت أحب المنافسة".

سيبدأ الصربي المصنف الأول في البطولة حملته بمواجهة الأسترالي رينكي هيجيكاتا الذي حصل على بطاقة دعوة، وذلك في أول بطولة رسمية لديوكوفيتش منذ خسارته أمام سينر في نهائي دورة شنغهاي للماسترز في تشرين الأول/أكتوبر.

وسيشارك ديوكوفيتش أيضا في منافسات الزوجي إلى جانب نيك كيريوس الذي يعود للمنافسة بعد غياب طويل بسبب إصابات في الركبة والقدم والمعصم.

وفي سياق مختلف، دعا ديوكوفيتش إلى المزيد من الشفافية بشأن حالات الإيقاف المتعلقة بالمنشطات، مشيرا إلى أن اللاعبين المصنفين في المراتب الأولى يتم التعامل معهم بشكل مختلف عن الآخرين.

وأيد ديوكوفيتش تصريحات كيريوس الذي قال السبت إن نزاهة الرياضة "سيئة للغاية".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب انتهاكات في قضايا تنشط بحق المصنفان الأولان عالميا، سينر والبولندية إيغا شفيونتيك، خلال عام 2024.

وقال ديوكوفيتش إنه يجب على الهيئات الإدارية للرياضة أن تكون أكثر شفافية بما يتعلق بانتهاكات المنشطات، مضيفا أن اللاعبين الكبار مثل سينر وشفيونتيك يبدو أنهم يُعاملون بشكل مختلف عن أولئك الذين يحتلون مراكز أقل في التصنيف.