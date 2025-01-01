مبابي يواجه التحديات الأكبر في مسيرته داخل النادي الملكي

الرياص - اسماء السيد - كانت صفقة انتقال نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي من نادي باريس سان جيرمان إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، الأهم والأكثر ترقباً ضمن صفقات سوق الانتقالات في كرة القدم خلال عام 2024.

واتجهت بعد ذلك أنظار عشاق الملاعب نحو مراقبة الفرق المتوقع الذي سيحدثه قدوم مبابي إلى مدريد وغيابه عن باريس.

لكنّ مبابي أمضى النصف الأول من الموسم الأول له في مدريد، دون تحقيق المتوقّع من نجم عالمي يحمل رصيد إنجازات حافل في الدوري الفرنسي وفي بطولات كأس العالم والأمم الأوروبية، ما جعله في مرمى انتقادات الجمهور والصحافة.

وفي آخر تصريح لمبابي على موقع ريال مدريد، قال النجم الفرنسي: "أستطيع تسجيل المزيد من الأهداف، وأعلم أنني أستطيع إعطاء المزيد".

فما الذي حققه مبابي حتى الآن مع ناديه المفضّل؟ ولماذا يواجه الانتقادات؟

فتى فرنسا المدلّل يغادر المنزل

كان عمره 19 عاماً عند ارتدائه القميص رقم 10 مع المنتخب الفرنسي، وساهم بفوز بلاده بكأس العالم عام 2018، وسجّل هدفاً حاسماً في المباراة النهائية حينها.

كما كان بطل عودة منتخبه في المباراة النهائية، لآخر نسخة من كأس العالم عام 2023 في قطر، واستطاع قيادة فريقه وتسجيل ثلاث أهداف في الشوط الثاني والأشواط الإضافية في هذه النسخة.

شكل مبابي تهديداً جدياً لمنتخب الأرجنتين الطامح بقوة لنيل لقبه الثالث بقيادة ميسي، حتى لحظات المباراة الأخيرة التي انتهت بخسارة فرنسا بضربات الترجيح.

ويتذكر المشاهدون جيداً مشهد إنحناء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجلوسه أرضاً لمواساة مبابي بعد خسارة تلك المباراة، وخسارة لقب تلك النسخة من البطولة التي أُقيمت في قطر.

Getty Images الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقبّل رأس مبابي

كما ظهر مبابي إلى جانب الرئيس الفرنسي في أكثر من مناسبة، إحداها حين كان يتحدث بودّ وثقة إلى ماكرون والأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكانت دليلاً على المكانة التي يتمتع بيها النجم الشاب في فرنسا.

انتقل مبابي من نادي موناكو إلى نادي العاصمة بعد أن سطع نجمه في نادي الإمارة الفرنسية الصغيرة، وفي باريس، لعب إلى جانب نجوم كبار، من بينهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وترك مبابي في رصيده قبل الانتقال إلى ريال مدريد، 255 هدفاً في 305 مباراة مع سان جيرمان، و46 هدفاً مع المنتخب الفرنسي في 77 مباراة.

Getty Images مبابي مع أمير قطر والرئيس الفرنسي وحرمه

من باريس إلى مدريد: تحقيق الحلم

لم يخف مبابي يوماً رغبته أمام الصحافة والجمهور باللعب في صفوف "الميرينغي"، وانتظر حتى صيف 2024 لتحقيق حلم طفولته.

تأخرت هذه الخطوة موسماً كاملاً بعد رفض نادي باريس سان جيرمان قرار مبابي المغادرة بعقد حرّ (مجاني) فور انتهاء عقده عام 2023، ووصل حينها الطرفان إلى تسوية تقضي ببقاء مبابي موسماً إضافياً في باريس.

وقال مبابي في حديث صحفي في منتصف ديسمبر/كانون الأول لبي إن سبورت، إنه لو لم يذهب إلى ريال مدريد، لبقي مع باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه ذهب ليلعب مع أكبر نادي كرة قدم في العالم بحسب قوله.

Getty Images نظّم ريال مدريد حفل استقبال ضخم للمهاجم الفرنسي الذي ظهر للمرة الأولى بقميص النادي مع الرقم 9

الليغا: البطولة الصعبة؟

لم يسجّل مبابي عدداً كبيراً من الأهداف، بالمقارنة مع ما سجّله قبل القدوم إلى إسبانيا، ولم يقدّم ما تعوّد الجمهور مشاهدته من أداء جعل من اللاعب الشاب نجم فرنسا الأول.

ورأى المحلّل الرياضي المصري أحمد عطا أنّ أداء كيليان جاء بأقلّ من المتوقع من لاعب يصنّف من بين نجوم العالم، خاصة وأنّ ريال مدريد سعى خلف التعاقد معه لسنوات طويلة.

لكنه أشار إلى ظهور تحسّن في مستواه مؤخراً، قد يسمح له بالعودة بقوة مع بداية النصف الثاني من الموسم.

وقال عطا إنّ المطلوب من لاعب بحجم مبابي هو أن يكون على المستوى المطلوب منه، وأن يكون نجم الفريق أو النجم الشريك إلى جانب فينيسيوس جونيور.

ولفت عطا، إلى أنّ مبابي لعب طويلاً في دوري مستواه أقلّ من الدوريات الكبرى الأخرى في أوروبا، حيث كان عدد المباريات عالية المستوى التي شارك فيها كيليان مع باريس قليلاً جداً.

وقال إنّ أداء كيليان يتحسّن تدريجياً، ورغم بطئ الوتيرة إلا أنّ ذلك قد يكون مؤشراً جيداً، وأضاف إنه من الطبيعي أن تكون بداية اللاعبين مع ناد جديد بطيئة ثمّ تتحسن الأمور لاحقاً.

هل يحتاج الريال مدريد إلى مبابي؟

في العام الماضي حقق ريال مدريد كل شيء تقريباً، إذ حمل لقب الدوري، واستعاد لقب دوري أبطال أوروبا، وأضاف كأس السوبر الأوروبية وكأس إسبانيا.

ويضمّ النادي الملكي كعادته أهم أسماء نجوم الكرة حالياً: الفرنسيان تشواميني وكامافينغا إلى جانب النجم البريطاني جود بيلينغهام، والبرازيليان الشهيران رودريغو وفنيسيوس جونيور.

وبذلك، فإن جميع لاعبي ريال مدريد تقريباً نجوم من الصفّ الأول، إذ لطالما واجه خصومه بتشكيلة لاعبين توصف بـ"المرعبة".

ومؤخراً، أراد الفريق الإسباني أن يجد بديلاً في مركز رأس الحربة، للفرنسي كريم بنزيما الذي أنهى مسيرته في إسبانيا وتوجه للعب في السعودية.

ويشير أحمد عطا إلى أن صفقة مبابي صُنعت لريال مدريد، فالنادي ورئيسه والنجم الفرنسي رغبوا جميعا في إتمامها.

لكنّ مبابي يفضّل أيضاً اللعب على الناحية اليسرى، حيث تعوّد بناء هجماته والانطلاق بسرعة مسجلاً أهمّ وأجمل أهدافه، ويقول عطا إن المدرب أنشيلوتي لا يساعد النجم الفرنسي كثيراً للعب في موقعه المفضّل، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يتأثر لاعب بنتائج الفريق، موضحاً أن "بعض لاعبي ريال مدريد يحرجون مبابي من خلال أدائهم الجيّد مثل فينيسيوس جونيور".

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هل وجد مكانه في صفوف النادي الملكي؟

في ريال مدريد، نظم النادي الإسباني حفل استقبال ضخم يليق بسجل ورصيد النجم الفرنسي الذي قاد ناديه السابق ومنتخب بلاده إلى تصنيفات متقدمة.

ومنح النادي مبابي راتباً يُقدّر بـ26 مليون يورو خلال موسم 2024 - 2025، ليتصدر اللاعب الفرنسي قائمة أعلى الرواتب التي يمنحها ريال مدريد للاعبيه.

في المقابل بدأ مبابي اللعب مع ناديه الجديد بثقة وحماس، وسجّل هدفاً في مباراته الرسمية الأولى مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأوربية وحقق أول لقب أوروبي، وقال حينها إنه "ليس لدي حدود".

المباراة الأولى والهدف الأول واللقب الأول، انطلاقة مثالية لأمبابي مع ريال مدريد

لكن سرعان ما عكست رياح الحظ اتجاهها، وأصبح البطل الإسباني مدريد يواجه مشاكل على مستوى النتائج في الدوري المحلي والبطولة الأوروبية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يظهر فيه مبابي في المّمر المؤدي إلى الملعب إلى جانب زملائه الذين بدوا وكأنهم يُقاطعونه، واعتبر البعض أنّ ذلك يُثبت أن كيليان غير منسجم مع لاعبي النادي، فيما يرى البعض الآخر أنه من البديهي أن يأخذ أي لاعب وقته ليتكيّف مع فريق جديد.

ويقول المحلل الرياضي أحمد عطا لبي بي سي إنّ مبابي لم يجد مكانه في الفريق حتى الآن، ويشير إلى أنه "ما يزال تائهاً بين مركز رأس الحربة ومركز الجناح".

وعلى عكس ذلك، لمّح مبابي في تصريح له عقب مباراته الأخيرة - التي خاضها ريال مدريد ضد اشبيلية، وفاز فيها بنتيجة (4 -1)، وسجّل مبابي فيها هدف الافتتاح وأهدى زميله الهدف الأخير - أشار مبابي إلى أنه يشعر بأنه "مرتاح جداً مع الفريق، وألعب بشكل أفضل مع الآخرين في الملعب، الفريق يلعب بشكل أفضل" في تعليق غير مباشر على الانتقادات التي طالت علاقاته بزملائه.

لكنّ عطا يؤكد أنّ هناك رهاناً على أنّ تتحسن الأمور في المرحلة القادمة وأن يقدم مبابي المستوى المتوقع، لكنه سيكون "رهاناً على المدى البعيد، أي أنه من الممكن الانتظار حتى الموسم المقبل لمشاهدة النسخة الفتاكة من كيليان" كما يعتقد.

أرقام مبابي مع ريال مدريد

منذ انضمامه للنادي الملكي، سجل مبابي 14 هدفاً في 25 مباراة مع ريال مدريد، من بينها 10 أهداف خلال 16 مباراة في الدوري الإسباني (لا ليغا).

ورغم تخصّصه في تسديد ضربات الجزاء، أهدر مبابي ضربتي جزاء، إحداها في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي.

وبدا أنّ جمهور النادي الإسباني يحمّل اللاعب الفرنسي مسؤولية خسارة الفريق على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إهداره الفرصة ضد ليفربول، ما جعل مبابي في مرمى الانتقادات.

كما خسر النادي الملكي مباراة أخرى أمام خصمه التقليدي برشلونة في أغسطس/ آب الماضي بنتيجة (4-0)، التي كان مبابي فيها شبه غائب عن صنع فرص أهداف حقيقية.

وفي آخر تصريحاته تعهد النجم الفرنسي بتسجيل "المزيد" من الأهداف مع النادي الملكي، موضحاً أنه "في المباريات الأخيرة لعبت بشكل أفضل، وأخذت الكثير من الإيجابيات من مباراة (أتلتيكو) بيلباو، أضعت ضربة جزاء وأدركت في تلك اللحظة أنه يجب إعطاء كل ما أملك لأجل هذا القميص، وأن ألعب بشخصية".

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كيف تناولت الصحافة أداء النجم الفرنسي في إسبانيا؟

منذ انتقاله إلى النادي الملكي، وباعتبارها أهم صفقة خلال الموسم، ركزت الصحف على أداء مبابي، إذ اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز أن النجم الفرنسي أصبح يواجه مشكلة مع المنتخب الفرنسي أيضاً وليس فقط في مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي شارك في ثلاث مباريات في افتتاح موسم الدوري الإسباني دون تسجيل هدف، وهو ما قال اعتبره اللاعب نفسه أن "ثلاث مباريات ليس رقماً كبيراً للبعض، لكن بالنسبة لي هذا كثير".

ولعب مبابي بعد ذلك أربع مباريات متتالية من بينها مباراتان ضد برشلونة وميلان الإيطالي، وهُزم فيهما ريال مدريد، دون أن يُسجّل اللاعب الفرنسي هدفاً واحداً.

وأشار موقع بي إن سبورت إلى أن أرقام مبابي في ريال مدريد "مخيبة للآمال"، إذ تراجعت نسبة دقة تسديداته إلى 22.73 في المئة مقارنة بأدائه في موناكو وباريس.

وأشار الموقع الرياضي إلى أن مبابي احتاج إلى 93 تسديدة لتسجيل 10 أهداف.

بينما قال الصحفي ماتياس غيتز على موقع سي إن إن الأمريكية، إنّ تسجيل 11 هدفاً وتمريرتين حاسمتين في 21 مباراة ليس بالقليل، غير أنه اعتبر أن "مبابي ليس مجرّد لاعب، وريال مدريد ليس أي نادي".

وأوضح غيتز أنّ المشكلة لا تكمن فقط في عدم تسجيل الأهداف، بل في الأداء على أرض الملعب لنجم مصنّف كأحد أفضل اللاعبين في العالم مؤخراً.

وتحمل مبابي في منشور على منصة "إكس" بعد الخسارة أمام أتلتيكو بلباو وإهداره ركلة جزاء "كامل المسؤولية"، مؤكداً أنه "وقت صعب، لكنه أفضل وقت لقلب الوضع وإظهار من أكون".

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ما هي الألقاب التي حققها مبابي في مسيرته حتى الآن

ولمع اسم مبابي بعد أن حقق الكثير في مسيرته الكروية، إذ فاز مع المنتخب الفرنسي، بكأس العالم عام 2018، وبكأس الأمم الأوروبية مرتين، الأولى عن فئة اللاعبين تحت 19 عاماً في عام 2016، والثانية مع المنتخب الأول لفرنسا عام 2021.

وإلى جانب ذلك، حقّق اللاعب الفرنسي العديد من الألقاب في كثير من البطولات، وهي:

الدوري الفرنسي: 7 مرات، مرة مع ناديه الأول موناكو، و6 مرات مع باريس سان جيرمان.

كأس فرنسا المحلي: 4 مرات جميعها مع باريس سان جيرمان.

كأس بطولة الدوري الفرنسي: مرتين.

كأس فرنسا لفئة اللاعبين تحت 19 عاماً: مرة واحدة مع موناكو في موسم 2015 - 2016.

كأس السوبر الفرنسية: ثلاث مرات، آخرها في ختام موسم 2024 - 2025 قبيل مغادرته إلى مدريد.

وعلى مستوى بطولات الأندية الأوربية، فاز مبابي في مستهل مشواره مع ريال مدريد بكأس السوبر الأوربية، وفي ديسمبر/كانون الثاني 2024 أضاف إلى خزانته لقب كأس القارات للأندية بعد أن سجّل هدفاً في المباراة النهائية.

ويتطلع مبابي للفوز باللقب الوحيد الذي لم يحظ به حتى الآن، وهو بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن ذلك بات قريباً مع ناديه الجديد ريال مدريد، الأكثر فوزاً بهذا اللقب وحامله حالياً.

أما بالنسبة للألقاب الفردية التي حققها مبابي كلاعب، فقد حصد عدداً من الألقاب، وهي:

أفضل لاعب كرة قدم في فرنسا في أعوام 2018 و2019 و2022.

أفضل هداف لـ13 مرة، وفي أكثر من بطولة (الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم).

أفضل لاعب خلال العام في فرنسا لخمس مرات على التوالي بين عامي 2018 و2024 مع سان جيرمان.

أفضل لاعب في الموسم لخمس مرات.

ومع دخول عام 2025، سيكون ريال مدريد على موعد مع محطات مهمّة، إذ يتعيّن عليه اللحاق بغريمه المتصدر في قائمة الدوري وسط صعوبة مباريات الإياب إن أراد الحفاظ على لقبه، كما عليه أن يبذل مجهوداً أكبر للحفاظ أيضاً على لقب بطل أوروبا مع وجوده في دائرة الخطر حالياً.

وهو ما قد يضع مبابي أمام تحديات أكبر في العام الجديد وفي النصف الحاسم من الموسم، إذ يأمل النجم الفرنسي في أن يكون العام المقبل أفضل من عام 2024 بالنسبة له كلاعب، وأن يفوز بالمزيد من الألقاب، ويقدم أداء أفضل ويستمتع باللعب مع ريال مدريد كما قال في آخر تصريحاته.