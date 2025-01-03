شكرا لقرائتكم خبر عن حول مصيره مع ليفربول.. محمد صلاح يقول: لننتظر ونرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وبسؤاله حول ما إذا كانت تلك الأشهر الستة هي الأخيرة له مع الفريق قال صلاح في تصريحات لقناة سكاي سبورتس البريطانية : “حتى الآن نعم، إنها الأشهر الستة الأخيرة”.

وأضاف: “لم يحدث أي تقدم بعد، نحن بعيدون عن أي تقدم حتى اللحظة”.

وتابع: “لذلك نحتاج إلى أن ننتظر ونرى ما سيحدث”.

ويتصدر صلاح / 32 عاما/ ترتيب لاعبي الدوري الإنجليزي في تسجيل الأهداف وصناعتها هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفا وصنع 13، لكن مستقبله في ليفربول بات في موضع شك مع دخوله الأشهر الست الأخيرة في عقده مع الفريق.

وقال صلاح:”الشيء الأول الذي أرغب فيه هو الفوز بالدوري مع ليفربول”.

وأضاف: “في كل اللقاءات التي أجريتها طوال السبع أو الثماني أعوام الماضية، قلت دائما إنني أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن هذه المرة الأولى التي أقول فيها إنني أريد الفوز بلقب الدوري الإنكليزي”.

وتابع صلاح: “حينما سئلت عن سبب ذلك لم يكن لدي أي إجابة، ربما لأننا لم نحتفل باللقب الذي حققناه بالطريقة التي أردناها، لأنها لم تكن الطريقة الصحيحة، وهذا عامي الأخير في النادي لذلك أرغب في فعل شيء مميز للمدينة”.

وأوضح: “هذا ما يدور في رأسي”.

وواصل نجم ليفربول ومنتخب مصر: “انتظرنا الفوز باللقب 30 عاما، لكن جائحة كورونا كانت منتشرة في ذلك الوقت، لم يكن لدينا الوقت للاحتفال بالطريقة المناسبة، هذا ليس شيئا جيدا لذلك أتمنى أن نفوز بها هذا العام”.

(د ب أ)