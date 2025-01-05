وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسموه بتحقيق مزيد من الإنجازات، ولشعب دولة الكويت الشقيق التقدم والازدهار .
كمابعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم السادسة والعشرين.
وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني لسموه، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لدولة الكويت وشعبها الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة تهنئ أمير الكويت بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الـ 26 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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