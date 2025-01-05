تكنولوجيا: أول ظهور لهواتف سامسونج Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra باللون الأزرق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تكشف سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S25 في حدث Unpacked يوم 22 يناير. ومع اقتراب موعد الإطلاق، تستمر التسريبات في إعطائنا صورة أوضح عما يمكن توقعه. والآن، ظهرت صور شبه مؤكدة لأحد الألوان الجديدة لهاتفي Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra.

تكشف الصور عن اللون الأزرق لهاتفي Galaxy S25 Plus و Galaxy S25 Ultra، والذي يُحتمل أن يُطلق عليه اسم “Icy Blue” و “Titanium Blue” وعلى الرغم من أن الأسماء توحي بوجود اختلاف، إلا أن اللونين يبدوان متشابهين بشكل لافت للنظر في الصور المُسربة.

ويتميز كلا الهاتفين بإطارات رفيعة للغاية. تبدو الحواف أنحف مما رأيناه في أي هاتف رائد حديث، بما في ذلك iPhone 16 Pro Max من Apple. يتوافق هذا مع مزاعم سابقة من المُسرب الشهير Ice Universe، الذي أشار إلى أن سلسلة Galaxy S25 ستتميز بأرفع الإطارات في السوق.

كما تكشف الصور أيضًا عن حلقة مغناطيسية على ظهر كلا الجهازين. وبحسب ما ورد، تعتمد سامسونج تقنية الشحن اللاسلكي المغناطيسي لسلسلة هواتفها الرائدة. ومع ذلك، تشير بعض التقارير أيضًا إلى أن هذه الميزة ستعتمد على ملحق خارجي بدلاً من أن تكون مدمجة في الهواتف.

هذا يعني أن سلسلة Galaxy S25 لن تتضمن على الأرجح المغناطيسات المدمجة اللازمة لشحن Qi2 اللاسلكي. بدلاً من ذلك، سيتعين على المستخدمين شراء “غطاء مغناطيسي” مخصص لتمكين هذه الميزة.

من الواضح أن سامسونج تعمل على تحسين تشكيلة هواتفها الرائدة مع تلبية متطلبات المستهلكين للميزات الحديثة مثل الشحن اللاسلكي المغناطيسي. سيتعين علينا الانتظار حتى 22 يناير لمعرفة كيف ستعمل هذه الميزات في الاستخدام الفعلي.

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