تكنولوجيا: مكنسة Dreame X50 الروبوتية تستطيع صعود الدرج #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت مكنسة X50 التي تبلغ قيمتها 1699 دولارًا لأول مرة في الولايات المتحدة في معرض CES 2025، حيث تقدم شركة Dreame المكنسة التي تم طرحها بالفعل حصراً داخل الصين منذ فترة.

تقول Dreame أن X50 يمكنها التعامل مع الدرجات التي يصل ارتفاعها إلى 6 سم (حوالي 2.4 بوصة)، وذلك بفضل “نظام ProLeap” الخاص بها، والذي يعتمد على ذراع آلية أسفل المكنسة الكهربائية قادرة على التأرجح ودفعها فوق الدرجات. لذا، في حين أن X50 لن تكون قادرة على صعود درج كامل الحجم، يجب أن تكون قادرة على المناورة فوق الخطوات الصغيرة والعقبات الأخرى التي قد تُعيق المكانس الكهربائية الروبوتية الأخرى.

بالإضافة إلى قدرتها على صعود الدرج، يمكن لـ X50 المناورة تحت الأثاث وتحديد ما يصل إلى 200 نوع من الأشياء، مما يساعدها على اكتشاف العقبات في مسارها. كما أن لديها ممسحة ماء ساخن مُدمجة وفرشاة مُتخصصة لكنس الشعر دون أن تصبح فوضى متشابكة.

تفتح Dreame الطلبات المُسبقة لـ X50 في 7 يناير، مع حصول الأشخاص الذين يطلبونها مُسبقًا أيضًا على ضمان مُمتد لمدة عامين ومجموعة تنظيف إضافية. تُطرح المكنسة الكهربائية رسميًا للبيع على Amazon وموقع Dreame الإلكتروني في 14 فبراير.