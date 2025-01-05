فن ومشاهير

ريهانا تجمع بين البساطة والرقي في إطلالتها الأخيرة

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإطلالة الأخيرة للمغنية العالمية ريهانا أنها لا تتردد بإختيار الملابس الجريئة والمميزة.

وظهرت في نيويورك وقد وضعت نظارات طبية وإرتدت معطفاً فاخراً من الفرو وحملت في يدها حقيبة Bottega Veneta فجمعت بين البساطة والرقي.

والى جانب معطف الفرو التي إختارته وحقيبة يوتيغا فينيتا إنتعلت حذاء Ugg وجينز واسع وإختار أساب روكي هودي ومعطف وقبعة وجينز. الحقيبة ثمنها 5900 دولار ويمكن تنسيقها مع إطلالات أخرى.
النظارات التي اختارتها ريهانا لم تكن مجرد إكسسوار وظيفي، بل أضفت لمسة من التميز والراحة على إطلالتها الفاخرة لا سيما أنها نسقتها مع معطف الفرو.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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