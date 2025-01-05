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بطولة انكلترا: تأكيد إقامة مباراة ليفربول ويونايتد رغم كثافة الثلوج

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الرياص - اسماء السيد - : ستقام مباراة ليفربول مع غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم على ملعب أنفيلد الأحد في موعدها رغم تساقط الثلوج بكثافة في شمال غرب إنكلترا، مما تسبب في تعطيل حركة التنقل والسفر.

ويملك فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت فرصة توسيع الفارق الى ثماني نقاط في حال فوزه على يونايتد المتعثر الذي خسر مبارياته الأربع الاخيرة في جميع المسابقات.

وبعد عقد اجتماعين حول السلامة بين الناديين والسلطات المحلية، تم منح الضوء الأخضر لاستمرار إقامة المباراة التي تنطلق في الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش.

وقال ليفربول في بيان "ستقام مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد كما هو مخطط لها". 

وتابع "تم عقد اجتماعين حول السلامة في وقت سابق لتقييم حالة الطقس والسفر. 

وأضاف "نشكر كل من شارك في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم. إذا كنت مسافرًا إلى أنفيلد، فيرجى توخي الحذر. نتطلع إلى رؤيتكم هناك". 

وأدى تساقط الثلوج بكثافة طوال الليل إلى إغلاق مطاري ليفربول ومانشستر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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