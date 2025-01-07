شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: المشروعات القومية ركيزة التنمية وتعكس رؤية القيادة للمستقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات تعد دليلًا واضحًا على رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

وأشار الشهابي في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن هذه المشروعات، التي تشمل البنية التحتية، الإسكان، النقل، والطاقة، تسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تعكس التزام الدولة بتنفيذ خططها الطموحة رغم التحديات العالمية والمحلية، مشيدا بتعاون القطاع الخاص مع الدولة، مؤكدًا أن هذا التعاون هو نموذج ناجح للشراكة في تحقيق الأهداف الوطنية.

وأكد الشهابي أن التحديات التي تواجهها الدولة، مثل الأزمات الاقتصادية العالمية، تتطلب المزيد من الصبر والتكاتف الوطني، موضحًا أن المشروعات القومية ليست فقط استثمارات في البنية التحتية، بل هي استثمارات في مستقبل الأجيال القادمة.