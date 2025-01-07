شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الفراخ والبيض فى الأسواق اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات شعبة الدواجن في مصر، تطورات سعر كرتونة البيض في المزرعة 155 جنيها للبيض الأحمر والأبيض وقد يصل إلي 160 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي مستويات 135 جنيها، في المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين بإضافة تكاليف الشحن ومكاسب التجار بحوالي 180 إلي 190 جنيها.



وكشف شعبة الدواجن ، استقرار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء للمستهلكين في الأسواق وكذلك تسليم أرض المزرعة تستقر الأسعار خلال تعاملات اليوم.

وأشارت شعبة الدواجن إلي أن سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل حوالي 80 إلي 83 جنيها ويصل السعر النهائي إلي المستهلكين بين 90 جنيها إلي 95 جنيهاً



في المقابل شهدت بورصة الدواجن تراجعاً في سعر الكتكوت الابيض حوالي 31 جنيها من مستويات تجاوزت 34 جنيها الأيام الماضية ، كما تراجع سعر الكتكوت الساسو إلي 15 جنيها من مستويات 23 جنيها والبلدي .



وبلغ سعر كيلو فراخ أمهات بيضاء 60 جنيها وتراجع البط المسكوفي إلي 70 جنيها والمولر 72 جنيها والسمان عمر أسبوعين وصل سعره 12 جنيهاً والفراخ الفيومي 23 جنيها للكتكوت، بتراجعات جماعية.