الثلوج تشل حركة الطيران والتنقل في إنجلترا وألمانيا

اجتاحت عاصفة ثلجية عاتية عددا من الدول الأوروبية، تركزت آثارها بشكل كبير على المملكة المتحدة وألمانيا. فقد أدت الأحوال الجوية القاسية إلى شل حركة المطارات، وتعطل الطرق والسكك الحديدية، وعرقلة حياة الملايين، مع توقعات باستمرار تأثيرات الطقس في الأيام القادمة.

الثلوج تشل الحياة اليومية في بريطانيا

في المملكة المتحدة، تسبب الطقس العاصف بتعطيل واسع النطاق، لا سيما في شمال إنجلترا، حيث وصلت سماكة الثلوج إلى 40 سم على المرتفعات التي تزيد عن 300 متر. وأعربت السلطات عن مخاوفها من انقطاع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية. الشبكة الوطنية، المسؤولة عن شبكة الكهرباء في البلاد، أعلنت أنها تعمل على إصلاح انقطاعات التيار الكهربائي التي أثرت على مدن مثل برمنغهام وبريستول وكارديف.

كما أدى الطقس إلى تأجيل العديد من الأحداث الرياضية، بما في ذلك إغلاق مدارج مطارات ليفربول ومانشستر صباح الأحد، مع توقعات بإعادة فتحها لاحقًا. وأعلن مطار ليدز برادفورد أنه سيبقي مدرجه مغلقًا حتى إشعار آخر. وأغلقت العديد من الشوارع الرئيسية بشكل استباقي، إلا أن المركبات العالقة وحوادث الاصطدام زادت من تعقيد الوضع. وتأثرت حركة السكك الحديدية بشدة أيضًا، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية استمرار تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة في شمال إنجلترا وجنوب اسكتلندا. أما في جنوب إنجلترا، فأصدرت وكالة البيئة تحذيرات من الفيضانات في عدة أنهار، بما في ذلك نهر تاو ونهر أفون.

ألمانيا تحت تأثير عاصفة قوية

في ألمانيا، تسبب الطقس القاسي في حالة من الفوضى مع انتشار الثلوج والجليد في أنحاء البلاد، خاصة في الجنوب الغربي. أصدرت السلطات تحذيرات من "الجليد الأسود"، الذي يشكل خطرًا كبيرًا على السائقين والمشاة، داعية السكان للبقاء في منازلهم قدر الإمكان. وفي مطار فرانكفورت، ألغيت 120 رحلة من أصل 1,090 رحلة كانت مقررة يوم الأحد، وفقًا لشركة فرابورت المشغلة للمطار. أما في مطار ميونيخ، فكان مدرج واحد فقط قيد العمل بينما يجري العمل على إزالة الثلوج من المدرج الآخر.

ولم تقتصر الحوادث المرتبطة بالطقس على تعطيل الرحلات، فقد أصيب ثمانية أشخاص بجروح في بادن-فورتمبيرج بعد انزلاق حافلة عن الطريق بالقرب من بلدة هيمنجن. كما تأثرت أيضاً خطوط القطارات للمسافات الطويلة في منطقة فرانكفورت.