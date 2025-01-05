(بالصور) رسمياً.. إقامة قمة ليفربول ومان يونايتد في موعدها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ليفربول: تقرر بشكل رسمي إقامة مباراة ليفربول مع غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم على ملعب أنفيلد الأحد في موعدها (السابعة والنصف بتوقيت السعودية) رغم تساقط الثلوج بكثافة في شمال غرب إنكلترا، مما تسبب في تعطيل حركة التنقل والسفر، وكذلك ارتفاع المخاوف على سلامة الجماهير.

ويملك فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت فرصة توسيع الفارق ليصل إلى 8 نقاط في حال فوزه على يونايتد المتعثر الذي خسر مبارياته الأربع الاخيرة في جميع المسابقات، وسط صدمة جماهيره من عدم مقدرة مدربه الجديد على تغيير الواقع الصعب للفريق.

وعلى الرغم من التراجع الكبير في أداء ونتائج مان يونايتد، وتوهج ليفربول الذي يعد الفريق الأفضل في الوقت الراهن داخل انكلترا، وعلى الساحة الأوروبية بأكملها، إلا أن القمة بين الفريقين تظل لها جاذبيتها، وجماهيريتها، وحساباتها الخاصة.

وبعد عقد اجتماعين حول السلامة بين الناديين والسلطات المحلية، تم منح الضوء الأخضر لاستمرار إقامة المباراة التي تنطلق في الساعة 16:30 بتوقيت غرينيتش، وقال ليفربول في بيان "ستقام مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد كما هو مخطط لها".

وتابع "تم عقد اجتماعين حول السلامة في وقت سابق لتقييم حالة الطقس والسفر، نشكر كل من شارك في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم. إذا كنت مسافرًا إلى أنفيلد، فيرجى توخي الحذر. نتطلع إلى رؤيتكم هناك".

وأدى تساقط الثلوج بكثافة طوال الليل إلى إغلاق مطاري ليفربول ومانشستر، كما تعطلت حركة التنقل بالقطارات بالنسبة للجماهير حيث تم إلغاء الرحلات من وإلى محطة "لايم ستريت" الرئيسية في ليفربول حتى منتصف النهار.