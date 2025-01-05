اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة أمنية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار و المصلين للأقصى. في السياق، أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي صعّد من عدوانه على الأقصى العام الماضي، من خلال سماحه للمستوطنين باقتحام الأقصى 256 مرة، وتنفيذ جولات استفزازية في باحاته.



كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.