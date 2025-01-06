ترتيبات لافتتاح قرية ساحل التراثية

استقبل وكيل محافظة بارق، إبراهيم عامر آل منشط، وفدا من هيئة تطوير عسير وهيئة التراث بحضور رؤساء الجهات الرسمية والجمعيات بمحافظة بارق.

واستهل آل منشط كلمته بتوضيح الهدف من الاجتماع، المخصص لوضع التصورات والترتيبات والتحضير الأولي لافتتاح قرية ساحل التراثية، ثم استعرض المدير التنفيذي لجمعية التراث والحرفيين، إبراهيم محمد البارقي، تقريرا مفصلا عن القرية، التي تضم أكثر من 200 منزل قديم، بالإضافة إلى مجمع للإدارات الرسمية في بارق قديما، والجامع الكبير، وسوق الخميس الأسبوعي، وطريق القوافل الذي كان يخترقها.

بعد ذلك، فُتح المجال للمناقشة وطرح التساؤلات من قِبل الوفد الزائر لأعضاء جمعية التراث والحرفيين، وكذلك لرؤساء الجهات الرسمية بالمحافظة، ووضع الترتيبات اللازمة لقرية ساحل التراثية.

وقد وقف الجميع ميدانيا على قرية ساحل التراثية، وشاهدوا ما تحتويه من قطع تراثية ومبان قديمة ومخطوطات تؤكد عمقها التاريخي، وما قد تشكله من وجهة سياحية رائدة ومزارا على مدى العام.