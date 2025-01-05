الثلوج الكثيفة تهدد قمة ليفربول ويونايتد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ليفربول: أصدر نادي ليفربول صباح اليوم بياناً يكشف من خلاله عن آخر مستجدات مباراته أمام مانشستر يونايتد، وسط شكوك مستمرة حول مصير المباراة التي تقام في أنفيلد رود بالدوري الإنكليزي الممتاز، وذلك بسبب الثلوج الكثيفة التي تتساقط على ليفربول منذ مساء أمس.

وجاء في بيان ليفربول: "عقد اجتماع للسلامة صباح اليوم لتقييم الطقس وظروف السفر لمباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد في أنفيلد. في هذه المرحلة، ستقام المباراة في موعدها، وكل الجهود تسير في اتجاه إقامة المباراة. سيقام اجتماع جديد في منتصف اليوم لتقييم الموقف من جديد".

وأضاف البيان :"سنقوم بإعلان التحديث الجديد في أسرع وقت ممكن. رجاء تحلوا بالمزيد من الحذر".

ومن المقرر أن يقام الاجتماع الحاسم الساعة 12:00 بتوقيت لندن، وسيتحدد بعده إقامة القمة المرتقبة بين ليفربول وغريمه مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم، على أن تكون سلامة المشجعين واللاعبين هي الأولوية.

ومن جانبه، قال نادي مانشستر يونايتد أن المباراة ستقام في موعدها وفقاً للظروف الحالية.