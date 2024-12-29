أن بي ايه: برونسون يسجل 55 نقطة في فوز نيكس الصعب على ويزاردز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قدّم جايلن برونسون أداء استثنائيا بتسجيله 55 نقطة في الفوز الصعب لفريقه نيويورك نيكس على مضيفه واشنطن ويزاردز 136 132 بعد التمديد السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وأحرز برونسون (28 عاما) 42 من نقاطه في الشوط الثاني والوقت الإضافي، مساهما في قيادة نيكس إلى الفوز السابع تواليا من أصل 22 منذ انطلاق الموسم، محتلا المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

في المقابل، تلقى ويزاردز متذيل الترتيب خسارته الـ24 مقابل خمسة انتصارات فقط.

وهذه ثالث مباراة يسجل فيها برونسون 50 نقطة في صفوف نيكس، حيث احتاج الفريق إلى كل جهوده أمام واشنطن الذي لعب بغياب كايل كوزما وهدافه الرئيسي جوردان بول.

بدوره، سجل جاستن شامباين 31 نقطة لويزاردز، وهو أعلى عدد من النقاط في مباراة واحدة ضمن مسيرته.

وتقدم ويزاردز بفارق 11 نقطة في الربع الثالث وواصلوا التقدم بثماني نقاط مع انطلاق الربع الأخير، قبل أن يوسعوا النتيجة إلى 100 90.

وتبادل الفريقان التقدم في الدقائق الأخيرة حتى 119 114 لصالح أصحاب الأرض قبل دقيقة و7 ثوان من النهاية.

وقلص برونسون النتيجة بتسجيله ثلاثية ثم عادلها 119 119 بسلة رائعة ليقود نيكس إلى الوقت الإضافي، حيث سجل رفقة جوش هارت رميات حرة حاسمة.

قال برونسون الذي سجل ثلاث ثلاثيات من بين العشر التي حققها فريقه "كنا متأخرين خطوة حتى الربع الأخير. وجدنا طريقة لنرفع الإيقاع وحققنا الفوز".

وأضاف "أقرأ المباراة وأجد طريقة للتأثير عليها. الليلة كان التأثير بالتسجيل"، مبديا سعادته بتسجيل 16 من 17 رمية حرة، بما في ذلك خمس من ست رميات في الوقت الإضافي.