الامارات | منتخب الشراع ينافس في «أوبتمست آسيا والمحيط الهادي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني لرياضة الشراع الحديث في فئات «أوبتسمت» في بطولة آسيا والمحيط الهادي، التي انطلقت في هونغ كونغ، وتستمر حتى الخامس من يناير الجاري.

وذكر بيان صحافي أن: «مشاركة المنتخب الوطني لرياضة الشراع الحديث تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، من أجل توفير الفرص للمنتخبات الوطنية لجميع الفئات في الرياضات الشراعية الحديثة».

وتجمع بطولة آسيا والمحيط الهادي للشراع الحديث (أوبتمست) أكثر من 120 لاعباً ولاعبة، يمثلون منتخبات 20 بلداً.

وتضم قائمة المنتخب الوطني أربعة عناصر تم اختيارهم وفق معايير اللجنة الفنية والنتائج الرسمية في منافسات جولات سلسلة (بطل الإمارات 2024)، هم: خليفة الرميثي، صاحب ذهبيتي أوبتمست براعم والترتيب العام في البطولة العربية الـ16 بالكويت 2024، وذهبية 12 سنة، وفضية الترتيب الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، وصاحب الميدالية الذهبية في الدورة العربية الـ15 بالجزائر 2023. وتضم القائمة أيضاً عبدالله الزبيدي صاحب ذهبيتي أوبتمست بنين وعام وفضية فرق الألعاب الخليجية للشباب (الإمارات 2024)، إضافة إلى المتسابق سيمون هريستوف والمتسابقة نيلا باجاك، ويرافق المنتخب المدير الفني للشراع زهير لباط، والمدرب أحمد ألبير.