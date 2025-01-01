شكرا لقرائتكم خبر عن اهمها الكاجو .. فوائد "لا تُعد ولا تُحصى" للعقل والجسم تقوية العظام والوقاية من السكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يوصي خبراء التغذية بالحرص على تناول الكاجو كونه من المكسرات الغنية بالفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة العامة، حيث يحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، الذي يعد أحد المغذيات الضرورية للجسم.

ويعد الكاجو أيضاً، وفق خبراء التغذية، من الأغذية الغنية بالبروتين، كما أنه مصدر جيد للدهون الصحية، بالإضافة إلى احتوائه على الصوديوم والكربوهيدرات الصحية والألياف الغذائية والحديد والكالسيوم.

الوقاية من أمراض القلب:

يساعد الكاجو على الوقاية من أمراض القلب بسبب المغنيسيوم الذي يحتوي عليه، والذي يساعد أيضًا على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لاحظ الأطباء أن تناول الكاجو كان غذاءً أساسياً لدى العديد من الأشخاص الذين نجوا من مخاطر السكتات الدماغية النزفية.

تنظيم السكر في الدم:

نظراً لأن الكاجو يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، خاصة بالمقارنة مع الوجبات الخفيفة الشائعة الأخرى، فإنه يحدّ من تأثيرها في نسبة السكر في الدم؛ وبالتالي يقي من الإصابة بمرض السكري.

تحسين الخصوبة:

يعد الكاجو أحد الأطعمة التي يوصي الأطباء بتناولها لتحسين الخصوبة، نظراً لاحتوائه على نسبة مرتفعة من الأحماض الأمينية المتمثلة في الأوميجا 3.

تقوية العظام:

يعمل الكاجو على تقوية العظام بفضل ما يحتويه من المغنيسيوم والكالسيوم.

مضاد للأكسدة:

يحتوي الكاجو على الفيتامينات والمعادن التي تعمل كمضادات للأكسدة، مما يساعد على حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

صحة العين:

الكاجو مفيد لصحة العين بفضل احتوائه على الزنك، الذي يعزز صحة الشبكية ويحمي من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

تحسين الهضم:

يساعد الكاجو على تحسين الهضم بفضل الألياف الغذائية التي يحتوي عليها، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

دعم صحة الدماغ:

يدعم الكاجو صحة الدماغ بفضل محتواه من الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن.

التحكم في الوزن:

يساعد الكاجو على التحكم في الوزن من خلال تعزيز الشعور بالشبع، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة.

ينصح خبراء التغذية بتناول من 4 إلى 5 حبات من الكاجو يومياً، وقد يكون ذلك ضمن حفنة من المكسرات المتنوعة، مثل اللوز والجوز والفستق، فيما يشير البعض إلى إمكانية إدخاله في بعض الأكلات الأخرى.