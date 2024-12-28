قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة قفين شمال طولكرم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة قفين شمال محافظة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وأحياءها، وتمركزت في الحي الشرقي منها.

وأضافت أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، بعد تعطل إحدى آلياتها عقب اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، دون ان يبلغ عن إصابات.

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