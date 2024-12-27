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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2024.. يسجل 50.92 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 27 ديسمبر 2024 06:29 م
ينشر ”الخليج 365” سعر الدولار اليوم الجمعة 27-12-2024، أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وثبت سعر العملة الخضراء نظرًا للإجازة الأسبوعية للبنوك، واستقر بالبنك الأهلي المصري عند سعر 50.82 للشراء، 50.92 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى-cib سجل 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.
وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.81 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.
دولارسعر الدولار في البنك المركزي المصري
50.81 جنيه للشراء.
50.95 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
50.82 جنيه للشراء.
50.92 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصر
50.82 جنيه للشراء.
50.92 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندرية
50.82 جنيه للشراء.
50.92 جنيه للبيع.
دولارسعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
50.82 جنيه للشراء.
50.92 جنيه للبيع.سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
50.88 جنيه للشراء.
50.97 جنيه للبيع.
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